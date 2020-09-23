В Краснодаре на маршруты выпустили 13 новых трамваев

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23 сентября в краевом центре на маршруты вышли 13 новых трамваев. Эти вагончики поступили с Усть-Катавского вагоностроительного завода. Новый горэлектротранспорт будет ездить под номерами № 2, 3, 6, 7 и 21.

- Специалисты Западного депо уже выполнили необходимые пуско-наладочные работы и провели обкатку новых вагонов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе КТТУ.

В этом году город получит 35 новых трамваев. А на 2021 год планируется закупить 30 односекционных вагонов.

Стоит отметить, что с 24 сентября изменится движение четырех трамвайных маршрутов. Это связано с ремонтом путей и стрелок на пересечении улицы Горького и Коммунаров. В обход участку пойдут трамваи № 11, 2, 5, 8.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что движение по улице Захарова в сторону Яблоновского моста перекрывали также из-за ремонта трамвайных путей.