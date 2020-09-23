Инсценировку убийства члена религиозной общины сняли на видео

Фото: ГУ МВД РФ

60-летний житель Славянска-на-Кубани и 70-летняя приезжая из соседней республики, позиционирующие себя как активисты неофициального движения «Граждане СССР», решили убить своего знакомого - председателя одной из религиозных общин. И для исполнения своего жестокого плана подыскивали киллера. Вознаграждение - высокий статус в своем движении.

О намерениях пары стало известно полиции. Один из оперативников и сыграл роль исполнителя убийства. Злодеи передали ему нож и фото жертвы. Оперативник инсценировал убийство для подтверждения заказчикам.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что мужчина и женщина были задержаны и заключены под стражу. После чего оперативники обнародовали видео инсценировки убийства члена религиозной общины.