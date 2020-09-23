В Краснодаре снесли два крупных самостроя

Фото пресс-службы УФССП РФ по краю

В краевом центре незаконно возводились два объекта. Одно строение - площадью 653 квадратных метров, другое - 618 квадратных метров. По иску городской администрации суд решил снести объекты. Но застройщик долго не решался рушить стены, поэтому к исполнению подключились приставы.

- Исполнительный документ был предъявлен в отдел судебных приставов по Прикубанскому округу Краснодара. Представители власти разъяснили последствия неисполнения решения суда. В конечном итоге, должник принял единственно верное решение – снести строения за собственный счет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре снесли незаконный многоквартирный дом. Крупный самострой также возводился в Прикубанском округе. Дом с нарушением требований начал расти на улице Степной в поселке Индустриальном. Здание сносили силами администрации.