Улицу Захарова в Краснодаре отремонтируют на год раньше

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В краевом центре ремонтируют дорогу на улице Захарова. К работам приступили на год раньше за счет того, что некоторые объекты сдали раньше срока. Планируется обновить участок Захарова от улицы Постовой до моста через реку Кубань.

- Работы проведут на двух километрах дороги. Закончить ремонт планируется до конца октября, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Дорога обновлена уже на 40% - полностью устроен выравнивающий слой проезжей части, установлены новые бордюры. Сейчас рабочие приводят в порядок тротуар вдоль Городского Сада и ремонтируют подпорную стену парка.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в районе улицы Захарова на пересечении с улицей Станкостроительной меняли трамвайные пути.