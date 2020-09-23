На Кубани умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжают умирать люди с коронавирусом. Последние два дня фиксируется по пять летальных случаев.

- В Сочи умерли 61-летняя и 54-летний местные жители. Помимо подтвержденного коронавируса у них были сопутствующие заболевания, у женщины гипертоническая болезнь, а у мужчины - мочекаменная, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также в Сочи скончались два жителя Туапсинского района с COVID-19. Это 60-летний мужчина и 81-летняя женщина, которая страдала еще и сахарным диабетом, гипертонией и хронической формой ишемической болезни сердца.

Пятый летальный случай зафиксирован в Крымске. Здесь умер 69-летний местный житель. У пациента с коронавирусом была ишемическая болезнь сердца, стенокардия напряжения и гипертоническая болезнь.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что по данным на 23 сентября за последние сутки коронавирусом заболели 94 человека.