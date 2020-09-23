В Анапе мотоциклист насмерть сбил пешехода

Фото: отдел пропаганды БДД

Смертельная авария произошла вечером 22 сентября в Анапе. По предварительным данным, 32-летний мужчина на мотоцикле «Сузуки R1300» сбил двух пешеходов. Мужчина и женщина переходили дорогу в неустановленном месте и без светоотражающих элементов. По словам водителя двухколесного транспорта, он их просто не заметил.

- В результате ДТП 56-летний мужчина погиб на месте, а 40-летняя женщина с травмами госпитализирована. Также в больницу доставлен и мотоциклист, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД ГИБДД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время выяснятся все обстоятельства случившегося, проводится проверка.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани поезд протаранил машину на железной дороге. 72-летняя женщина на ВАЗ хотела переехать через железнодорожные пути по обустроенному деревянным настилом пешеходному переходу.