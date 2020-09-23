В аэропорту Сочи сообщили подробности по инциденту с самолетом Boeing 767

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Пресс-служба международного аэропорта Сочи прокомментировала инцидент 23 сентября с авиалайнером Boeing 767, у которого внезапно выпустился надувной аварийный трап.

- После установки на стоянку у самолета, прибывшего из Москвы в 12:15, произошел незапланированный выпуск аварийного трапа передней двери. Технические повреждения у самолета отсутствуют. Прибывшие в Сочи пассажиры покинули борт через хвостовую часть воздушного судна,- говорится в сообщении пресс-службы.

Как рассчитывают в аэропорту, этот же борт направится в ранее заданном направлении в Москву во второй половине дня и доставит в столицу часть пассажиров.

Оставшиеся пассажиры будут отправлены во Внуково следующим рейсом, вылет которого запланирован на 5 утра 24 сентября.