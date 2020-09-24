Председателем Гордумы Краснодара избрали Веру Галушко

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24 сентября состоялось первое заседание городской думы Краснодара после выборов. Новый созыв депутатов оставил Веру Галушко на посту председателя Городской думы Краснодара еще на пять лет.

- За ее кандидатуру проголосовал 51 народный избранник, против – никто, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Вера Галушко возглавила Гордуму краевой столицы уже в третий раз.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в новом составе Думы 42 депутата будут представлять «Единую Россию», шесть — КПРФ, еще по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию». Как считает мэр Краснодара, разнообразие представленных политических сил должно обеспечить дополнительную легитимность депутатского корпуса и решений народных избранников.