Главой Западного округа Краснодара стал 34-летний Дмитрий Водолацкий

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Дмитрия Водолацкого, как нового главу Западного внутригородского округа, представил мэр города Евгений Первышов. До назначения 34-летний Дмитрий Викторович работал в должности начальника управления муниципального контроля Краснодара.

- Дмитрий Водолацкий три года работает в администрации города. Думаю, все заметили его плодотворные старания. При Водолацком расчистили улицы от незаконных павильонов, ликвидировали много незаконных строений, - отметил Первышов.

Ранее Водолацкий занимал различные должности в федеральных и региональных организациях.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на первом заседании городской Думы нового созыва председателем городского парламента единогласно избрана Вера Галушко. Также назначен первый вице-спикер и еще четыре заместителя.