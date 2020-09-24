В Гордуме Краснодара избрали заместителей председателя

Фото: krd.ru

На первом заседании городской Думы Краснодара избрали первого заместителя председателя городского парламента - им стала Галина Ермакова.

- За кандидатуру Ермаковой проголосовали 49 человек, против – никто, один – воздержался, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Также депутаты избрали еще четырех вице-спикеров. Заместителями стали Татьяна Гелуненко, Зорик Садоян, Евгений Лисицын от фракции «Единая Россия» и Александр Сафронов от КПРФ.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что председателем городского парламента еще на пять лет единогласно избрана Вера Галушко.

Напомним, что в новом составе Думы 42 депутата будут представлять «Единую Россию», шесть — КПРФ, еще по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».