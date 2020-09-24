В Сочи планируют расширить пляжи

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В Сочи планируют расширить пляжные территории и модернизировать берегоукрепительную инфраструктуру. Мэрия курорта привлекла для решение данного вопроса специалистов филиала АО «Научно-исследовательский институт транспортного строительства НИЦ «Морские берега».

– Примерная стоимость берегоукрепительных работ - один миллиард рублей. Мы оцениваем всю важность этого опроса, поэтому озвучиваем данную тему на всех уровнях власти – и краевой, и федеральной, – сообщил на встрече с участниками Всероссийского форума журналистов «Вся Россия 2020» глава города Сочи Алексей Копайгородский.

По его словам, Краснодарский край выразил готовность к софинансированию.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что Сочи с начала года принял на отдых более 4 миллионов туристов.