В Сочи наградили лучших журналистов России

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В Сочи форум современной журналистики «Вся Россия» завершился церемонией награждения представителей прессы.

- Форум в очередной раз показал, что медиа Краснодарского края удерживает лидерские позиции и активно развивается, - сообщил исполняющий обязанности руководителя департамента информационной политики Краснодарского края Владимир Пригода.

По числу дипломов конкурса Союза журналистов России, посвященного 75-летию Победы, лидируют редакторы и корреспонденты краевых и районных кубанских СМИ. В их числе: телерадиокомпания «Новое телевидение Кубани» и газеты «Власть советов», «Каневские зори», «Вперед», «Курганинские известия» и другие.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что с 19 по 25 сентября в Сочи в XXIV Форуме современной журналистики «Вся Россия» приняли участие около 900 представителей профессии из всех регионов России, а также иностранные коллеги.