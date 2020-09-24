В Краснодаре погорельцы дома на Российской получат выплаты из резервного фонда

Фото: пресс-службы мэрии Краснодара

В Краснодаре внесли изменения в бюджет 2020 года, предусмотрев средства резервного фонда на выплату компенсаций жильцам дома на улице Российской, где произошел крупный пожар. Десятки людей буквально остались без крыши над головой, огонь уничтожил вещи и ценные документы.

- Погорельцы получат единовременную помощь – 10 тысяч рублей. Эта сумма будет увеличена до 50 тысяч рублей — при частичной утрате предметов первой необходимости, до 100 тысяч рублей — при полной утрате имущества, - пояснили в пресс-службе мэрии краевой столицы.

В ночь на 13 сентября в Музыкальном микрорайоне Краснодара вспыхнул многоквартирный дом на улице Российской. В считанные минуты сгорел верхний этаж восьмиэтажки, полностью выгорело более 60 квартир.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре возбудили еще одно уголовное дело после пожара в доме на Российской. Фигурантом стал специалист по строительно-технической экспертизе.