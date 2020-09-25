Заслуженный тренер России Игорь Иванов стал почетным гражданином Краснодара

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Почетным гражданином Краснодара стал мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, тренер Центра олимпийской подготовки по спортивной борьбе Игорь Иванов.

- Игорь Иванович более 40 лет посвящает жизнь спорту. Он внёс большой вклад в развитие греко-римской борьбы в городе и крае. Его воспитанники добивались побед во Всероссийских и международных соревнованиях, становились победителями и призерами первенств России, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Сейчас Иванов работает в Кубанском государственном университете физической культуры и спорта.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на первом заседании городской Думы нового созыва председателем городского парламента единогласно избрана Вера Галушко. Также назначен первый вице-спикер и еще четыре заместителя. А Западных округ Краснодара возглавил 34-летний Дмитрий Водолацкий.