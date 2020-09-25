В Сочи проверили соблюдение эпидбезопасности в общепитах

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«Формула-1» – значимое международное событие для Краснодарского края. В связи с этим специалисты проверяют, соблюдается ли в точках общепита эпидемиологическая безопасность в условиях пандемии коронавируса.

- Выполнение требований Роспотребнадзора на объектах общественного питания проверили исполняющий обязанности руководителя департамента потребсферы края Роман Куринный и глава регионального Роспотребнадзора Мария Потемкина, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В городе-курорте на объектах временной инфраструктуры обеспечена социальная дистанция, в наличии дезинфицирующие средства и одноразовая посуда. Также соблюдается график уборки зоны питания.

Стоит отметить, что во время проведения королевских гонок будут работать более 160 объектов общественного питания почти на две тысячи посадочных мест.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в дни проведения массовых мероприятий в Сочи запрещены несанкционированные полеты радиоуправляемых самолетов, вертолетов, дронов и коптеров вне помещений. Их нужно заранее зарегистрировать.