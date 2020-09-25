Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 25 сентября увеличилось на 93

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае продолжает расти. По последним данным на 25 сентября за минувшие сутки в регионе подтвердилось 93 новых случая заражения COVID-19.

- В Краснодаре заболел 41 человек, в Сочи – шесть, в Туапсинском районе – пять. По четыре пациента получили положительные результаты на коронавирус в Каневском, Кущевском, Крыловском и Павловском районах. По три – в Абинском, Крымском и Тихорецком. По два случая COVID-19 зафиксировано в Северском, Выселковском, Белореченском и Ейском районах. По одному – в Анапе, Новороссийске и Геленджике, а также в Апшеронском, Новопокровском, Темрюкском, Щербиновском и Лабинском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В оперштабе отметили, что в числе заболевших девять детей из Крыловского района, Краснодара и Сочи. За предыдущие сутки коронавирусом на Кубани заболели 28 детей.

В настоящее время в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 34 человека, еще четверо – на ЭКМО.