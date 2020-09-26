На Главной площади Краснодара в День города поднят флаг

Фото мэрии Краснодара

Торжества в честь дня рождения краевого центра начались с церемонии поднятия флага на Главной городской площади. В нем участвовал глава города Евгений Первышов.

Традиционное мероприятие в этом году прошло с минимальным числом участников и соблюдением всех эпидемиологических правил.

Флаг города подняли казаки почётного караула Кубанского казачьего войска. Церемония сопровождалась гимном города в исполнении Русского вокально-хореографического ансамбля «Родник» .

Жители могли посмотреть прямую трансляцию в официальном Instagram-аккаунте администрации Краснодара,- сообщает мэрия города.

Когда церемония завершилась, фонтан на Главной городской площади начал работать под специально приготовленную по этому случаю музыку. Это 10 песен, посвященных Краснодару.