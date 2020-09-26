За сутки в Краснодарском крае выявлено 95 случаев COVID 19

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Среди заболевших 24 ребенка от пяти до 17 лет в пяти муниципалитетах.

– Общее число заболевших на сегодняшний день – 13596 человек, из них 1002 ребенка, – сообщает региональный Минздрав.

Несмотря на то, что число заболевших в регионе день ото дня пока остается стабильным, в крае до 2 октября действует ряд ограничений на проведение массовых мероприятий, и введено обязательное ношение масок в общественных местах. Скорее всего, подобный режим будет продлен.

В связи с этим в Краснодаре в День города отменено подавляющее большинство торжеств в оффлайне, за исключением церемонии поднятия флага на Главной городской площади.

В ряде регионов страны вводят все новые ограничения в связи с ростом числа заражений. Например, в Москве карантин уже введен в отношении граждан старше 65 леи и сотрудников крупных компаний, которым рекомендуется оставаться дома.