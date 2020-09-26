В Краснодарском крае собрали 90% урожая сои

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае собрали практически весь урожай сои - это 280 тысяч тонн. Посевы данной культуры на Кубани занимают 164 тысяч гектаров.

– Несмотря на суровые погодные условия, удалось сохранить урожайность на уровне прошлого года. Это 18,9 центнеров сои с гектара, - сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Кроме того, в крае заканчивается уборка подсолнечника, кукурузы, сахарной свеклы и риса.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что Кубань первой в стране собрала урожай. Несмотря на засушливую зиму и морозы весной, цифры впечатляют.