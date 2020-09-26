В Адыгее произошла серьезная авария с участием двух грузовиков Фото: Евгения ОСТРАЯ

В Адыгее произошло серьезное ДТП днем 26 сентября. На трассе столкнулись КамАЗ и фура. Авария произошла в Тахтамукайском районе республики, недалеко от поселка Энем. Грузовик был нагружен кирпичом.

На месте аварии водителю большегруза оказали медицинскую помощь.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил сайту «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Авария спровоцировала «мертвый» затор от Энема до Афиипскиого.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи КамАЗ упал на такси на горном серпантине. По предварительным данным в ДТП пострадал один человек