В Краснодаре в честь Дня города провели первый SUP-фест

В Краснодаре провели первый SUP-фест. Фото: Анна МАЕВА

Краснодар в эти выходные отмечает День города. 27 сентября кубанской столице исполнится 227 лет. Но з-за коронавирусных ограничений праздник проходит онлайн.

Но первый SUP-фест все-таки смогли провести. Несколько десятков краснодарцев вооружились веслами и отправились покорять речные просторы.

- Москва и Санкт-Петербург давно славится проведением подобных мероприятий. Наконец-то и в Краснодаре появились поклонники модного SUP-серфинга, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» организаторы.

Многие участники SUP-феста были в маскарадных костюмах и декорировали лодки.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что мэр кубанской столицы Евгений Первышов поздравил горожан с 227-летием основания Краснодара.