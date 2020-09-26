В Сочи для болельщиков Гран-при России Формулы 1 подготовили 30 тысяч медицинских масок

Для болельщиков Гран-при России Формулы 1 подготовили 30 тысяч медицинских масок. Фото: Юлия БАРАНОВА

Промоутер Формулы 1 ВТБ Гран-при России 2020 обеспечила болельщиков всем необходимым для безопасного посещения гонки. Это 30 тысяч медицинских масок и 20 тысяч литров антисептических средств для санитайзеров.

Для персонала российского этапа «королевских гонок» подготовлены 42 тысячи пар медицинских перчаток.

- Мы постоянно информируем участников и гостей о необходимости чаще мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, носить средства индивидуальной защиты и использовать дезинфицирующие средства, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе АНО «Росгонки».

Представитель пресс-службы напомнила, что перед ее стартом гонки состоится акция «Пожалуйста, дышите» в поддержку людей, ведущих борьбу с пандемией коронавирусной инфекции.