В Краснодаре простились с 47-летним депутатом ЗСК Сергеем Прокопенко

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24 сентября стало известно о смерти депутата Законодательного собрания края Сергея Прокопенко. Конкретные причины трагедии не назывались, но в близких кругах говорили, что у Прокопенко была тяжелая болезнь, с которой он боролся в течение длительного времени.

Простились с народным избранником 26 сентября. В траурной церемонии приняли участие глава Краснодара и председатель городской Думы.

- Прокопенко был добрым и отзывчивым человеком, благодаря ему многое в нашем городе менялось к лучшему. Это большая потеря для Краснодара. Самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Сергея Васильевича, - написал в Telegram-канале мэр краевой столицы Евгений Первышов.

В мэрии разделили горечь невосполнимой утраты и отметили, что память о Сергее Васильевиче надолго останется в сердцах краснодарцев.

В ЗСК Прокопенко занимал пост заместителя председателя комитета по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности. Он был депутатом с 2012 года.

Ранее ему было присвоено звание заслуженного строителя РФ и Кубани, также был награжден медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени.