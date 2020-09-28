Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 28 сентября увеличилось на 96

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае продолжает расти. По последним данным на 28 сентября за минувшие сутки в регионе подтвердилось 96 новых случаев заражения COVID-19.

- В Краснодаре заболел 41 человек, в Новороссийске – 13, в Сочи – шесть. В Ейском районе заразились по пять человек, в Белореченском – четыре. По три пациента получили положительные результаты на коронавирус в Геленджике, Горячем Ключе, Туапсинском и Крыловском районах. По два заболевших в Новопокровском, Каневском, Крымском, Северском, Абинском районах. По одному случаю заражения зафиксировано в Славянском, Усть-Лабинском, Красноармейском, Тихорецком, Тимашевском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также в оперштабе добавили, что среди заболевших 24 ребенка от семи месяцев до 17 лет в Краснодаре, Новороссийске и Ейске. В настоящее время в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 33 пациента, еще четверо – на ЭКМО.