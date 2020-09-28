Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 28 сентября 2020: за месяц увеличилось количество заболевших детей

Последние новости по коронавирусу в Краснодарском крае на 28 сентября. Фото: admkrai.krasnodar.ru

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 28 сентября 2020 года. За прошедшие сутки прослеживается тенденция к увеличению числа заболевших: выявлено 98 новых случаев коронавируса. Общее число заразившихся с начала пандемии достигло более 13 тысяч человек.

В течение месяца ежедневная статистика по коронавирусу показывает рост заболевания среди детей. Если с начала пандемии болело максимум по 5-8 человек, то сейчас каждый день фиксируется больше 10 несовершеннолетних. Например, по данным на 27 сентября за сутки заболели 17 детей. Самая большой суточный показатель за месяц – 28 детей.

Также стоит отметить, что, не смотря на сложную эпидситуацию, в Сочи прошел российский этап «королевских гонок». Все болельщики соблюдали социальную дистанцию и были в масках. Даниил Квят вошел в десятку после гонки «Формулы-1», а Никита Мазепин обогнал сына Михаэля Шумахера на гонке «Формулы-2».

Статистика по коронавирусу в Краснодарском крае на 27 сентября. Фото: yandex.ru/covid19

Коронавирус в Анапе 28 сентября 2020

В Анапе за последние сутки не выявлено случаев опасной инфекции

Коронавирус в Сочи 28 сентября 2020

В инфекционной больнице курорта число пациентов с коронавирусом выросло на 6.

Коронавирус в Геленджике 28 сентября 2020

В Геленджике за последние 24 часа никто не заразился COVID-19.

Коронавирус в Туапсе 28 сентября 2020

В Туапсинском районе за минувшие сутки зафиксировано 2 новых случаев заболевания коронавирусом.

Коронавирус в Ейске 28 сентября 2020

В Ейском районе за последние 24 часа зафиксировано 3 новый случая

Коронавирус в Горячем Ключе 28 сентября 2020

В Горячем Ключе за последние сутки выявлен один случай опасного заболевания.