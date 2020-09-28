Стали известны подробности состояния заболевшего коронавирусом главы Адыгеи

Мурат Кумпилов. Фото: пресс-служба главы Адыгеи

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заразился коронавирусом, но уже пошел на поправку. Об этом "КП" - Кубань" сообщила главный эпидемиолог республики.

- Все хорошо. Уже выздоравливает, - пояснила "КП" - Кубань" Альбина Шеожева.

Напомним, о своей болезни президент республики Адыгея сообщил на официальной странице в соцсети.

- Перешел на дистанционный режим работы. Причина - подтвержденный результат теста на COVID. Чувствую себя неплохо, болезнь протекает в легкой форме, - написал Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи пожелал всем здоровья и призвал поберечь себя и близких.

К слову, в Майкоп, где находится главный COVID-госпиталь республики прибыла первая партия вакцины от коронавируса. 42 дозы. Их распределят пока только по группам риска.

- Это медики. Им сделают прививку от коронавируса, - рассказала "КП" - Кубань" главный эпидемиолог Адыгеи.