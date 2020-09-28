В Новороссийске третий раз за месяц тушили пожар на горе Колдун

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Первый раз за 1,5 месяца крупный пожар на Колдуне случился 22 августа. Его тушили более четырех часов. Сложность заключалась в том, что в огне взрывались мини времен войны. Второе возгорание случилось 23 сентября, тогда мэр города рассказывал, что причиной пожара стала запущенная ракета. Третий раз гора вспыхнула 27 сентября, с огнем боролись всю ночь.

- Сообщение о загорании лесной подстилки на территории Новороссийского лесничества поступило в 19:30. К тушению пожара были привлечены силы и средства РСЧС в количестве 80 человек и 29 единиц техники, в том числе от МЧС России - 20 человек личного состава и 6 единиц техники. Ночью производилось окараулирование территории, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве добавили, что огонь охватил 1,1 гектар, ликвидировали возгорание спасатели только утром 28 сентября.