Проект новой трамвайной линии в Краснодаре одобрен госэкспертизой

Фото: пресс-службы мэрии Краснодара.

В краевом центре будет построена новая 5-километровая трамвайная линия на улице Московской. Это проект получил положительное заключение госэкспертизы. В ближайшее время местные власти разместят конкурсную документацию и выберут подрядчика.

- Конкурс и заключение договора на строительство намечено провести в конце октября — начале ноября, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в департаменте транспорта и дорожного хозяйства мэрии Краснодара.

Старт начала работ намечен на осень. На реализацию проекта из муниципального бюджета направлено 975 млн рублей. Строительство новой трамвайной линии будет вестись в столице Кубани впервые за 20 лет.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что глава города Евгений Первышов назвал это событие «историческим решением». На сегодняшний день последние трамвайные пути в Краснодаре были построены в 1998 году, новая ветка пролегла по Садовому путепроводу.