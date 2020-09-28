В Краснодаре проект реставрации кинотеатра «Аврора» получил национальную премию

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Проект реставрации кинотеатра «Аврора» в Краснодаре удостоен национальной премии. Он победил как «Лучший проект государственно-частного партнерства в сфере культуры и досуга». Итоги конкурса были объявлены на VII инфраструктурном конгрессе «Российская неделя государственно-частного партнерства» в Москве.

- Муниципальный кинотеатр «Аврора» с 2015 года находился на реконструкции. Процесс затянулся из-за проблем с предыдущим подрядчиком, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Краснодара. - Договоренность о восстановлении одного из символов Краснодара была достигнута с компанией «Инвестстрой» Почетного гражданина Краснодара Сергея Галицкого.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что кинотеатр «Аврора» реконструируют в срок. Проектное решение будет неожиданным.