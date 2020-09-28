В Сочи в кабинке канатной дороги у бизнесмена из Екатеринбурга украли телефон

Фото: архив КП

Житель Екатеринбурга приехал в Сочи отдохнуть. Первым делом он отправился на экскурсию в Красную Поляну. Сел на канатную дорогу и поднялся на головокружительную высоту. По дороге все время снимал восхитительные горы на телефон. Но вот незадача: у туриста глаза разбежались от красот Кавказа, и он не заметил, как забыл в кабинке канатки мобильный.

Рассеянностью курортника тут же воспользовался нечистый на руку 50-летний местный житель. Он прикарманил чужой телефон и был таков. Но полицейские быстро вычислили и задержали вора.

- В краж подозревается житель Хостинского района Сочи. Ранее он не был судим. У мужчины изъят похищенный телефон, - сообщил сайту «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

К подозреваемому применена мера пресечения в виде подписки о не выезде.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи у семилетней девочки украли смартфон за 100 тысяч рублей. Мобильник в дорогом чехле малышка оставила на детской площадке