На Краснодарский край надвигаются дождевые тучи

Движение туч на 9 часов утра 30 сентября. Фото: yandex.ru/pogoda

По данным Яндекс.погоды, черные тучи движутся со стороны Азовского и Черного морей. На 9 часов утра 30 сентября льет в Приморско-Ахтарском и Темрюкском районе, в течение двух часов дожди накроют еще несколько районов края. Пасмурно сейчас над всей Кубанью.

МЧС предупреждало о непогоде. Дожди и ливни будут идти в регионе три дня.

- В течение суток 30 сентября, 1 и 2 октября местами в Краснодарском крае ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и градом. Также усилится ветер, его порывы будут достигать 20-23 метров в секунду, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Также возможно образование смерчей, а в некоторых руслах рек ожидается подъем воды.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что с 30 сентября и до конца недели температура воздуха понизится с 29 до 24 градусов.