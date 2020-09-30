В Краснодаре на сессии ЗСК минутой молчания почтили память умершего 47-летнего депутата

Фото: krd.ru

24 сентября стало известно о смерти депутата ЗСК Сергея Прокопенко. Простились с народным избранником 26 сентября. Перед началом 44-й сессии ЗСК 30 сентября умершего депутата почтили минутой молчания.

- После продолжительной болезни не стало нашего коллеги, Сергея Васильевича Прокопенко. Я выражаю самые глубокие и искренние соболезнования и предлагаю почтить его память минутой молчания, - сказал перед началом сессии председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Стоит отметить, что в ЗСК Прокопенко занимал пост заместителя председателя комитета по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности. Он был депутатом с 2012 года.