Главный тренер ПАОКа объяснил победу «Краснодара» в матче Лиги Чемпионов везением

Главный тренер ПАОК Абел Феррейра

Главный тренер греческого ПАОКа Абел Феррейра заявил, что «Краснодару» просто повезло в матче Лиги Чемпионов. Счет был открыт на 73-й минуте после автогола Михаилидиса.

- Все решили мелочи. Матч получился равным, но везение оказалось на стороне нашего соперника, забившего дважды. Все что я сейчас скажу, может быть воспринято как оправдание. Мы должны были действовать иначе после того, как сравняли счет. Но в итоге мы пропустили еще один, - сказал Феррейра после матча.

На 77-й минуте Эль-Каддури вернул равенство, но уже через минуту Кабелла установил финальный счет.

О том, что исход матча решили мелочи, а план тренера сработал, португалец заявлял и на пресс-конференции в Краснодаре, где ПАОК также проиграл со счетом 1:2.