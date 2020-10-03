В Краснодаре заработали 13 ярмарок выходного дня

Фото: krd.ru

В эту субботу в краевом центре начали работать 13 ярмарок, до этого их было лишь восемь. Общее количество торговых мест достигло 581.

- Продукцию в Краснодар привезли фермеры из 35 районов края. Сейчас проводится работа по увеличению количества бесплатных торговых мест, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

За исполнением в местах торговли требований Роспотребнадзора и ветеринарных норм следят специалисты управление сельского хозяйства. Также идет мониторинг цен на социально значимые продукты.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что глава минсельхоза края проверил, можно ли попасть на ярмарку выходного дня в Краснодаре. Чиновник 20 минут звонил по номерам после того, как фермеры пожаловались на нехватку мест. После этого губернатор поручил увеличить количество торговых мест, в свою очередь глава Краснодара Евгений Первышов дал поручение открыть новые ярмарки выходного дня и подготовить детальные схемы всех краснодарских ярмарок с обозначением, кто именно там торгует.