Вениамин Кондратьев подписал постановление о введении карантина по бешенству в Темрюкском районе

Вениамин Кондратьев подписал постановление о введении карантина. Фото: администрация Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление об установлении карантина на территории поселка в Темрюкском районе. Оно действует с 30 сентября.

Дело в том, что в поселке Артющенко обнаружен очаг бешенства. И в постановлении говорится о том, что необходимо установить карантин на нем.

Здесь еще в сентябре у одной из кошек нашли бешенство. А так как болезнь опасная, сейчас в поселке проверяют всех домашних животных. И пока ситуация не улучшится, карантин не снимут.

Кстати, пока в поселке действует карантин, здесь прекращена торговля домашними животными. Также запрещено устраивать выставки собак и кошек, ловить диких животных и вывозить их за пределы района.

Постановление губернатора

Постановление губернатора

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