В Сочи внедорожник Land Cruiser насмерть сбил пешехода

Фото: ОГИБДД УВД по Сочи

Смертельная авария произошла утром 4 октября на улице Урожайной в Адлере. По предварительным данным, водитель Toyota Land Cruiser сбил пешехода, который переходил проезжую часть в не установленном месте.

- Пострадавший мужчина получил травмы несовместимые с жизнью, он скончался до приезда медиков, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ОГИБДД УВД по Сочи.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося, проводится проверка. Не исключено, что в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что жертвами аварии на Кубани стали три человека. Смертельное ДТП случилось в Каневском районе. Также сообщалось, что в Геленджике прицеп тягача занесло в иномарку, в которой ехала семья с детьми, женщина погибла.