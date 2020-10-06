В Краснодаре в Фестивальном микрорайоне ограничат движение машин

Движение машин ограничат. Фото: Юлия БАРАНОВА

В Краснодаре в Фестивальном микрорайоне ограничат движение автотранспорта. Причина – ремонтные работы на тепломагистрали. Здесь будет проложен ее новый участок для увеличения пропускной способности существующих тепловых сетей.

- Работы будут проводится с 7 октября по 30 ноября — по улице Атарбекова и с 1 по 30 ноября — по улице Ковалева, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Краснодара. - Метод горизонтально-направленного бурения позволит увеличить скорость строительства и снизить нагрузку на транспортную сеть.

На участках ограничения движения будут установлены дорожные ограждения, предупреждающие знаки и дополнительные секции светофоров.

Водителей, по возможности, просят пользоваться альтернативными маршрутами.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре ограничат движение транспорта на улицах Пушкина и Рашпилевской.