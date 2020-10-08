Первым заместителем главы Краснодара назначен Евгений Наумов

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Мэр Краснодара Евгений Первышов выбрал кандидатуру Наумова на место первого заместителя еще в конце сентября. 8 октября предложение Первышова поддержали депутаты гордумы. Евгений Наумов в качестве первого замглавы города будет отвечать за вопросы архитектуры и строительства, а также курировать отраслевых заместителей.

- Нужно систематизировать и довести работу в части управления городом до своего логического завершения. Большой опыт Евгения Наумова пригодится ему для реализации больших стратегических планов по развитию Краснодара, - сказал Евгений Первышов.

Евгений Наумов до декабря 2016 года был вице-мэром по вопросам архитектуры и строительства, также отвечал за муниципальный контроль. Потом занимал должность первого замминистра труда и социального развития Кубани. Он награжден медалями «За выдающийся вклад в развитие Кубани» III степени и Почетной грамотой избирательной комиссии региона.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что вице-мэром Краснодара по вопросам внутренней политики стал Антон Смертин.