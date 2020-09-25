Обновление продолжается: Мэр Краснодара выбрал кандидатуру на пост первого заместителя

Евгений Михайлович согласился занять пост первого заместителя мэра города. Фото: ruspekh.ru

Глава Краснодара Евгений Первышов выбрал кандидатуру первого заместителя. Об этом мэр рассказал на своей страничке в Telegram-канале.

- Продолжаю формирование обновленной команды и структуры администрации. Первый заместитель главы Краснодара теперь будет отвечать за строительство и архитектуру, а также курировать отраслевых заместителей. С кандидатурой уже определился - это Евгений Наумов, - написал Первышов.

Евгений Наумов до декабря 2016 года был вице-мэром по вопросам архитектуры и строительства, также отвечал за муниципальный контроль. Потом занимал должность первого замминистра труда и социального развития Кубани. Наумов уже принял предложение Первышова. Его кандидатуру внесли в Гордуму для утверждения на ближайшей сессии.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что мэр Краснодара уволил двух заместителей и ряд других чиновников. Накануне на должность главы Западного округа был назначен 34-летний Дмитрий Водолацкий.