В Сочи москвич на мотоцикле устроил погоню с полицией

Фото: отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи.

В Лазаревском районе Сочи мимо сотрудников спецроты промчался мотоцикл с заклеенным госзнаком. На требования остановиться байкер не прореагировал. Он вылетел на встречную полосу и попытался скрыться. Но через несколько минут погони водитель был заблокирован патрульными автомобилями.

- Нарушителем оказался житель Москвы. Он пояснил, что заклеил номера, чтобы избежать штрафов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи

На столичного байкера составили три административных материала.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи в аварии погиб мотоциклист.