Краснодарский застройщик купил семь машин скорой помощи по просьбе мэра

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В условиях пандемии и обострения сезонных заболеваний значительно возросла нагрузка на всю систему здравоохранения региона. Краснодару и краю требуется обновление автопарка "скорых" для более оперативных выездов фельдшеров к больным. В связи с этим мэр города Евгений Первышов обратился к бизнесменам с просьбой о помощи.

Первым откликнулся известный краснодарский застройщик. Он сообщил о покупке семи машин скорой помощи для жителей региона по просьбе главы Краснодара.

- Мы заказали семь современных машин скорой помощи «Газель NEXT» на сумму более 14 млн рублей. Автомобили передадут больницам сразу после того, как они прибудут с завода-изготовителя. Три «скорых» отправятся в Краснодар и по одной в Новороссийск, а также Туапсинский, Динской и Северский районы, - сообщили в строительной компании.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что говорилось о 20-30 машинах. Мэр отмечал, что именно такое количество новых «скорых» позволит снизить нагрузку и увеличить скорость прибытия бригад.