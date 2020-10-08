В парках Краснодара разрешили размещать цирки

Новая мера поможет решить правовые вопросы с уже существующими в городе зоопарками и цирками Фото: Олег УКЛАДОВ

Мэрия города обратилась к депутатам гордумы с просьбой разрешить размещать в парках зверинцы и цирки. Этот вопрос рассмотрели на заседании 8 октября.

- Прокуратура отметила, что это может повлечь капитальное строительство. Но мы с этим не согласны. Возведение объектов в парках согласовывается с минприроды и комиссией по правилам застройки, так они носят статусы особо охраняемых территорий. Других зон под размещение зверинцев и цирков у нас нет, - прокомментировал начальник юридического отдела городской Думы Краснодара Кирилл Перцев.

В итоге большинство депутатов одобрили просьбу по размещению зоопарков и цирков в парках Краснодара, сообщают «Краснодарские известия».

Ранее «Комсомолка» писала, что в Краснодаре землю под «Сафари-парком» вернут городу. Между сторонами заключено мировое соглашение. Территория для содержания животных будет в аренде, ее и дальше смогут посещать гости и местные жители.