В Сочи мужчина упал на крышу пристройки

Фото: пресс-службы ЮРПСО МЧС России.

В Сочи спасатели ЮРПСО транспортировали с крыши пристройки 24-летнего жителя Дагестана. Он упал с трехметровой высоты расположенного рядом здания на улице Гастелло. Врачи «скорой помощи» не смогли сами добраться до пострадавшего и вызвали спасателей. Мужчина был сильно травмирован, у него диагностирован перелом позвоночника.

- Наши сотрудники на жестких носилках транспонировали пострадавшего при помощи альпинистского снаряжения и передали врачам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи спасли женщину, зажатую в салоне машины. В авто было двое детей, один из них получил травму ключицы.