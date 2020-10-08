Турист выкупил для своих котов все купе и отправился в Анапу Фото: Анна МАЕВА

В столице пассажир поезда «Москва-Анапа» выкупил все купе для своих любимых котиков. В компании своих домашних любимцев он отправился на море.

- Он подошел к вагону весь обвешанный переносками для животных, - сообщают очевидцы. – Мы так и не успели понять, сколько же было котов.

Telegram-канал «Что там в Москве?» называет «кошачье купе» лучшей компанией для путешествий.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодарском крае заместителя начальника отдела уголовного розыска покусали коты. Ему потребовалась помощь медиков.