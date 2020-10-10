В Краснодаре «АТЭК» записала видеообращение к жителям Юбилейного микрорайона

Фото: компания «АТЭК»

В Краснодаре компания «АТЭК» записала видеообращение к жителям Юбилейного микрорайона. В нем специалист принес извинения за отсутствие горячей воды и подробно объяснил причину данной ситуации.

- Данные неудобства не связаны с чьей либо халатностью или некомпетентностью, - сообщил начальник эксплуатационного района Краснодартеплоэнерго Дмитрий Ковалев. - Юбилейный микрорайон является активно растущим. Замена головного участка сети от источника позволит повысить качество теплоснабжения жилых домов на принципиально новый уровень.

По его словам, будут приложены все усилия, чтобы к началу следующей недели в жилиых домах ЮМР появилась горячая вода.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что компания «АТЭК» продлила срок отключения горячего водоснабжения в Юбилейном микрорайоне. Возобновить подачу горячей воды планируют 12 октября.