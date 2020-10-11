Другой дорогой: под Новороссийском на месяц перекроют железнодорожный переезд

Фото: администрации Новороссийска.

Власти Новороссийска сообщили о временном ограничении движения транспорта через железнодорожный переезд в поселке Верхнебаканском. Полностью закроют его с 12 октября. Причиной тому стал ремонт. Вестись работы будут без малого месяц - до 9 ноября.

- На это время движение всех видов транспорта через железнодорожный переезд будет закрыто, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Новороссийска.

Кроме того, изменятся схемы движения маршрутов двух автобусных маршрутов. Речь идет о № 103М «ул. Кутузовская – п. Верхнебаканский» и 104М «ул. Кутузовская – п. Горный».

Подробную информацию о движении автобусов можно узнать по телефону 8 (8617) 21-37-78.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре в Фестивальном микрорайоне ограничат движение машин. Причина – ремонтные работы на тепломагистрали. Здесь будет проложен ее новый участок для увеличения пропускной способности существующих тепловых сетей.