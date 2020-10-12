Погода в Краснодарском крае 12 октября 2020: облачно, но тепло

Осенняя прохлада в регионе чувствуется только ранним утром и вечером Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вся неделя в Краснодарском крае будет не по-осеннему теплой. 12 октября небо может быть затянуто облачками, но не дождевыми.

- На Кубани, в том числе и Краснодаре, переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до 28 градусов. Порывы ветра небольшие – пять метров в секунду, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

А вот 13 и 14 на Кубани будет еще теплее. По данным синоптиков, столбики термометров поднимутся до 31 градуса. Пока можно не укутываться в сто одежек, достаточно по утрам накинуть кофточку с длинным рукавом. А похолодает в Краснодарском крае с 18 октября, с воскресенья нужно будет приготовить куртки.

Ранее "Комсомолка" сообщала, когда в регион придут первые заморозки, чтобы вовремя укутать теплолюбивые растения.