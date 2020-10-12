Под Краснодаром снесли незаконный частный дом

Фото: УФССП РФ по региону

В станице Елизаветинской местная жительница начала строительство дома, но с администрацией возведение объекта не согласовала. По суду здание признали незаконным.

- Суд вынес решение о сносе самовольно возведенного объекта капитального строительства по улице Степной. С владелицы взыскан исполнительский сбор, включая привлечение к административной ответственности, также разъяснены последствия неисполнения решения суда, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Женщине назначили за незаконный объект крупный штраф. Гражданка не стала сопротивляться, и за свой счет снесла незаконный частный дом. Площадь объекта составляла 108 квадратных метров.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Краснодаре снесли два крупных самостроя. Застройщик производил демонтаж собственными силами.