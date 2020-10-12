Кубанское вино получило высокую оценку экспертов Дании

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Кубанские вина могут начать поставлять в Данию. Там уже прошла дегустация бардового напитка трех виноделен – «Абрау Дюрсо», «Усадьба Дивноморское» и «Бюрнье».

- Игристые и тихие вина, произведенные в Краснодарском крае, получили высокие оценки ведущих датских экспертов. По их словам, кубанское вино может конкурировать по цене и качеству с представляемыми на рынок страны винами Нового Света, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В сентябре регион уже договорился об отправке двух тысяч литров «Шато Тамань» от винодельни «Кубань-Вино» на рынок Финляндии.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что кубанским винам присвоят единое географическое указание. Все вина, которые на 85% изготовлены из сортов винограда, выращенного в Краснодарском крае, будут иметь географическое указание "Кубань".