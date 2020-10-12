В Сочи полицейский помог экстренно доставить в больницу беременную женщину

Фото: пресс-службы УВД по городу Сочи

В Сочи полицейский помог экстренно доставить в больницу беременную местную жительницу. В этот день старший инспектор ДПС, старший лейтенант полиции Олег Кузнецов нес службу на маршруте патрулирования в районе автодороги Адлер - Красная Поляна. К нему обратился водитель легкового автомобиля. Он вез в больницу жену, которая находилась на 26 неделе беременности. Роженица потеряла много крови и нуждалась в экстренной медицинской помощи. Но из-за затора быстро проехать было невозможно.

- Полицейский, не теряя времени, взялся сопроводить автомобиль с беременной женщиной до городской больницы. Благодаря старшему лейтенанту полиции роженица быстро попала к медикам вовремя, - сообщили в пресс-службе УВД по городу Сочи.

В итоге - малыш родился здоровым. Сейчас ребенок и мама чувствуют себя хорошо.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи полицейские оказали первую помощь женщине с приступом эпилепсии. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.